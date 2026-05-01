Bébés lecteurs Plouf! Des histoires au compte-gouttes Bibliothèque d’Hostun Hostun
Bébés lecteurs Plouf! Des histoires au compte-gouttes Bibliothèque d’Hostun Hostun mercredi 6 mai 2026.
Hostun
Bébés lecteurs Plouf! Des histoires au compte-gouttes
Bibliothèque d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La prochaine séance de bébés lecteurs, intitulée Plouf ! Des histoires au compte-gouttes .
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Bibliothèque d’Hostun 26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
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English :
The next baby reader session, entitled Plouf! Stories in droplets .
L’événement Bébés lecteurs Plouf! Des histoires au compte-gouttes Hostun a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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