AGENDA · Roncey
Bébés lecteurs Bibliothèque Roncey
mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque · Roncey
Informations pratiques
Roncey
Bébés lecteurs
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 10:00:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans. .
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Roncey a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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