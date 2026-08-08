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AGENDA · Roncey

Bébés lecteurs Bibliothèque Roncey

mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque · Roncey

Bébés lecteurs Bibliothèque Roncey

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
7 Place de la Mairie
Ville
50210 Roncey
Département
Manche
Tarif

Roncey

Bébés lecteurs

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 10:00:00
fin : 2026-12-01

Date(s) :
2026-12-01

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans.   .

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 76 77 02 

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Roncey a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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