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AGENDA · Saint-Calais

Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Calais

jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Calais

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
Centre culturel
Ville
72120 Saint-Calais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Calais

Bébés lecteurs

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:30:00
fin : 2026-11-26

Date(s) :
2026-09-24 2026-11-26

Animation autour du livre et de la lecture pour les 0-3 ans, à la médiathèque (Centre culturel).
Animation autour du livre et de la lecture pour les 0-3 ans, à la médiathèque (Centre culturel).   .

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Book and reading activities for 0-3 year olds, at the mediatheque (cultural center).

L’événement Bébés lecteurs Saint-Calais a été mis à jour le 2026-01-07 par CDT72

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