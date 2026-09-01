Informations pratiques

Saint-Calais

Journées Européennes du Patrimoine Église

Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:50:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres avec support d’information. Visites guidées samedi et dimanche à 15h. Inauguration du label “Églises ouvertes”,

dimanche à 18h. .

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 15 15

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Calais a été mis à jour le 2026-08-07 par CDT72