AGENDA · Saint-Calais
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Calais
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
Journées Européennes du Patrimoine Église
Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information. Visites guidées samedi et dimanche à 15h. Inauguration du label “Églises ouvertes”,
dimanche à 18h. .
Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 15 15
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Calais a été mis à jour le 2026-08-07 par CDT72
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