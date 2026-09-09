AGENDA · Saint-Calais
Visite guidée de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Saint-Calais
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame · Saint-Calais
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Notre Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découverte de l’église Notre Dame avec une visite accompagnée
Eglise Notre Dame place du cardinal dubois, saint calais Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
Découverte de l’église Notre Dame avec une visite accompagnée
© Centre Culturel – Saint-Calais (72)
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