Visite guidée de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Saint-Calais

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Notre Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte de l’église Notre Dame avec une visite accompagnée

Eglise Notre Dame place du cardinal dubois, saint calais Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

Découverte de l’église Notre Dame avec une visite accompagnée

© Centre Culturel – Saint-Calais (72)