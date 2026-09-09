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Visite guidée de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Saint-Calais

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame · Saint-Calais

Visite guidée de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Saint-Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre Dame
Adresse
place du cardinal dubois, saint calais
Ville
72120 Saint-Calais
Département
Sarthe

Visite guidée de l’église Notre Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte de l’église Notre Dame avec une visite accompagnée

Eglise Notre Dame place du cardinal dubois, saint calais Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
Découverte de l’église Notre Dame avec une visite accompagnée

© Centre Culturel – Saint-Calais (72)

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