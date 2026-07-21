Informations pratiques

Saint-Calais

Spectacle plein air Le chou du bout du monde

Cour du centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Vagabondage clownesque et musical tout public .

Cour du centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03

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English :

L’événement Spectacle plein air Le chou du bout du monde Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois