AGENDA · Saint-Calais
Spectacle plein air Le chou du bout du monde Saint-Calais
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
Spectacle plein air Le chou du bout du monde
Cour du centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vagabondage clownesque et musical tout public .
Cour du centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03
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English :
L’événement Spectacle plein air Le chou du bout du monde Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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