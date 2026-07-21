UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Calais

Spectacle plein air Le chou du bout du monde Saint-Calais

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Calais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Cour du centre culturel
Ville
72120 Saint-Calais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Calais

Spectacle plein air Le chou du bout du monde

Cour du centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Vagabondage clownesque et musical tout public   .

Cour du centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle plein air Le chou du bout du monde Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Saint-Calais (Sarthe)