Informations pratiques

Saint-Calais

Cinéma Zoom Séance patrimoine

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 20:30:00

Date(s) :

2026-08-07

(Re)découvrez Les vacances de Monsieur Hulot (1953) de Jacques Tati. Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !

(Re)découvrez Les vacances de Monsieur Hulot (1953) de Jacques Tati.

Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !

Tarifs habituels. .

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

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English :

(Re)discover Jacques Tati’s *Les vacances de Monsieur Hulot* (1953). Every month, discover a film that has left its mark on cinema history or a gem worth (re)watching on the big screen!

L’événement Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT72