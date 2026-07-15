Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais
vendredi 7 août 2026 · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
Cinéma Zoom Séance patrimoine
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 20:30:00
Date(s) :
2026-08-07
(Re)découvrez Les vacances de Monsieur Hulot (1953) de Jacques Tati. Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !
(Re)découvrez Les vacances de Monsieur Hulot (1953) de Jacques Tati.
Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !
Tarifs habituels. .
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
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English :
(Re)discover Jacques Tati’s *Les vacances de Monsieur Hulot* (1953). Every month, discover a film that has left its mark on cinema history or a gem worth (re)watching on the big screen!
L’événement Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT72
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