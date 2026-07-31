Informations pratiques

Saint-Calais

396è Fête du Chausson aux Pommes

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Le samedi 5 et dimanche 6 septembre venez nombreux à Saint-Calais pour découvrir la Fête du Chausson aux Pommes, qui se déroulera sous les couleurs des Arts de la Rue !

Retrouvez le marché artisanal, des spectacles déambulatoires, de l’initiation tir à l’arc, du maquillage enfant, cuisson du chausson aux pommes en plein air, de la musique de rue…

Et de nombreuses animations gratuites tout le week-end !

Nouveauté feu d’artifice tiré depuis le lac. .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 35 03 service.culturel@saint-calais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, September 5, and Sunday, September 6, come out in large numbers to Saint-Calais to experience the Apple Turnover Festival, which will be celebrated with a street arts theme!

L’événement 396è Fête du Chausson aux Pommes Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT72