396è Fête du Chausson aux Pommes Saint-Calais
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
396è Fête du Chausson aux Pommes
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 07:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Le samedi 5 et dimanche 6 septembre venez nombreux à Saint-Calais pour découvrir la Fête du Chausson aux Pommes, qui se déroulera sous les couleurs des Arts de la Rue !
Retrouvez le marché artisanal, des spectacles déambulatoires, de l’initiation tir à l’arc, du maquillage enfant, cuisson du chausson aux pommes en plein air, de la musique de rue…
Et de nombreuses animations gratuites tout le week-end !
Nouveauté feu d’artifice tiré depuis le lac. .
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 35 03 service.culturel@saint-calais.fr
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English :
On Saturday, September 5, and Sunday, September 6, come out in large numbers to Saint-Calais to experience the Apple Turnover Festival, which will be celebrated with a street arts theme!
L’événement 396è Fête du Chausson aux Pommes Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT72
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