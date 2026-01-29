Fête de l’ABOI Saint-Calais
Fête de l’ABOI Saint-Calais vendredi 4 septembre 2026.
Fête de l’ABOI
Complexe sportif de la Porcherie Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 09:30:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Démonstrations, initiations et prise de renseignements .
Complexe sportif de la Porcherie Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 00 54 anille.braye@wanadoo.fr
