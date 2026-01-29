Fête de l’ABOI

Complexe sportif de la Porcherie Saint-Calais Sarthe

Début : 2026-09-04 09:30:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

2026-09-04

Démonstrations, initiations et prise de renseignements .

Complexe sportif de la Porcherie Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 00 54 anille.braye@wanadoo.fr

L’événement Fête de l’ABOI Saint-Calais a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays Perche Sarthois