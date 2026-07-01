Informations pratiques

Saint-Calais

Fabrique ton costume Les ateliers de l’été

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 11:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Création d’un costume sur le thème médiéval à l’occasion de la 396ème Fête du chausson aux pommes. Avec l’association St’ Cal en Fête.

Création d’un costume sur le thème médiéval à l’occasion de la 396ème Fête du chausson aux pommes. Avec l’association St’ Cal en Fête.

Dès 6 ans

Gratuit

Sur inscription service.culturel@saint-calais.fr .

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Creation of a medieval-themed costume for the 396th Apple Turnt Festival. In collaboration with the St’ Cal en Fête association.

L’événement Fabrique ton costume Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-01 par CDT72