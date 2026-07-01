Fabrique ton costume Les ateliers de l’été Saint-Calais
mardi 11 août 2026 · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
Fabrique ton costume Les ateliers de l’été
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 11:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Création d’un costume sur le thème médiéval à l’occasion de la 396ème Fête du chausson aux pommes. Avec l’association St’ Cal en Fête.
Création d’un costume sur le thème médiéval à l’occasion de la 396ème Fête du chausson aux pommes. Avec l’association St’ Cal en Fête.
Dès 6 ans
Gratuit
Sur inscription service.culturel@saint-calais.fr .
Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
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English :
Creation of a medieval-themed costume for the 396th Apple Turnt Festival. In collaboration with the St’ Cal en Fête association.
L’événement Fabrique ton costume Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-01 par CDT72
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