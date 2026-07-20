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AGENDA · Saint-Calais

Journées du patrimoine visite du musée bibliothèque et fonds ancien Saint-Calais

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de l'Hôtel de ville
Ville
72120 Saint-Calais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Calais

Journées du patrimoine visite du musée bibliothèque et fonds ancien

Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres et commentées, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accès PMR   .

Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03 

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English :

L’événement Journées du patrimoine visite du musée bibliothèque et fonds ancien Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois

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