Informations pratiques

Saint-Calais

Journées du patrimoine visite du musée bibliothèque et fonds ancien

Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres et commentées, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Accès PMR .

Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03

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English :

L’événement Journées du patrimoine visite du musée bibliothèque et fonds ancien Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois