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AGENDA · Saint-Calais

Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

mardi 18 août 2026 · Place de L Hôtel de ville · Saint-Calais

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de L Hôtel de ville
Adresse
Centre culturel
Ville
72120 Saint-Calais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Calais

Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Initiation au métal à repousser avec Charline.
Initiation au métal à repousser avec Charline.
Dès 8 ans
gratuit
sur inscription service.culturel@saint-calais.fr   .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire   service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Introduction to metal repoussé with Charline.

L’événement Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-01 par CDT72

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