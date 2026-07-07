Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

mardi 18 août 2026 · Place de L Hôtel de ville · Saint-Calais

Informations pratiques

Saint-Calais

Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Initiation au métal à repousser avec Charline.

Initiation au métal à repousser avec Charline.

Dès 8 ans

gratuit

sur inscription service.culturel@saint-calais.fr .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Introduction to metal repoussé with Charline.

L’événement Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-01 par CDT72