Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été Place de L Hôtel de ville Saint-Calais
mardi 18 août 2026 · Place de L Hôtel de ville · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Initiation au métal à repousser avec Charline.
Initiation au métal à repousser avec Charline.
Dès 8 ans
gratuit
sur inscription service.culturel@saint-calais.fr .
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
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English :
Introduction to metal repoussé with Charline.
L’événement Initiation au métal à repousser Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-01 par CDT72
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