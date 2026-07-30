AGENDA · Saint-Calais
Vide greniers du chausson aux pommes Saint-Calais
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
Vide greniers du chausson aux pommes
Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 06:30:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez chiner et déguster par la même occasion le traditionnel Chausson aux Pommes. De nombreuses animations sont prévus ce weekend du 5 et 6 septembre .
Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire St Cal’ En Fête
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English :
L’événement Vide greniers du chausson aux pommes Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-30 par Bureau d’information touristique de Vibraye
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