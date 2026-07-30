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AGENDA · Saint-Calais

Vide greniers du chausson aux pommes Saint-Calais

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Calais

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
06:30:00
Ville
72120 Saint-Calais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Calais

Vide greniers du chausson aux pommes

Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 06:30:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez chiner et déguster par la même occasion le traditionnel Chausson aux Pommes. De nombreuses animations sont prévus ce weekend du 5 et 6 septembre   .

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire   St Cal’ En Fête

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English :

L’événement Vide greniers du chausson aux pommes Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-30 par Bureau d’information touristique de Vibraye

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