Informations pratiques

Saint-Calais

Vide greniers du chausson aux pommes

Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 06:30:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez chiner et déguster par la même occasion le traditionnel Chausson aux Pommes. De nombreuses animations sont prévus ce weekend du 5 et 6 septembre .

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire St Cal’ En Fête

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English :

L’événement Vide greniers du chausson aux pommes Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-30 par Bureau d’information touristique de Vibraye