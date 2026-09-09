Visite guidée du Musée Bibliothèque et du Fonds Ancien, Centre culturel, Saint-Calais

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Bibliothèque et du Fonds Ancien 19 et 20 septembre Centre culturel Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le fonds ancien et le musée bibliothèque qui regorgent de trésors. Cabinets de curiosités, manuscrits, animaux naturalisés feront partie des découvertes du lieu

Centre culturel Place de L Hotel De Ville, 72120 Saint-Calais, France Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire 0243356303 https://www.saint-calais.fr/musee-bibliotheque-fonds-ancien-et-cabinets-curieux/ Cabinet d’histoire naturelle Élie Cottereau, un donateur qui a su prêter son art de taxidermiste et de botaniste à la conservation des plus beaux spécimens de la faune et de la flore locale. Cabinet de voyages Gigault de la Bedollière, contre-amiral et commandant de l’escadre de l’Extrême Orient, qui a légué une riche collection de captures de contrées lointaines, notamment des trophées et produits coloniaux d’Asie, d’Afrique de l’Ouest ou encore des Amériques. « Suaire de Saint-Calais », réputé avoir enveloppé les reliques de Carilephus, fondateur de l’abbaye. Mosaïque romaine. Peintures et sculptures du XIXe siècle. Objets d’art du moyen âge au XIXe siècle. Mammifères et oiseaux naturalisés.

Venez découvrir le fonds ancien et le musée bibliothèque qui regorgent de trésors. Cabinets de curiosités, manuscrits, animaux naturalisés feront partie des découvertes du lieu

© Musée Bibliothèque de Saint-Calais