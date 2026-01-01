Bébés lecteurs Seltz

Bébés lecteurs

Chaque séance (30 minutes) sera consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres, accompagnée d’une sélection de comptines et de chansons pour tout petits (de 0 à 3 ans). Ouverts aux parents et assistantes maternelles agréées. Places limitées à 20 pers.

La médiathèque vous propose également une collection de livres d’éveil adaptés dès la naissance. .

2 Avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

English :

Each session (30 minutes) will be devoted to a different theme through a presentation of books, accompanied by a selection of nursery rhymes and songs for toddlers (0-3 years). Open to parents and registered childminders. Places limited to 20 people.

