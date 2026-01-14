Seltz

Soirée solidaire

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez nombreux soutenir cette belle cause et faire de cette soirée un élan de solidarité inoubliable. La soirée sera animée par Les groupes folklorique de Hunspach et de Madagascar ainsi que les chants de Serge Rieger. Tartes flambées dès 18h.

Venez nombreux soutenir cette belle cause et faire de cette soirée un élan de solidarité inoubliable. La soirée sera animée par Les groupes folkloriques de Hunspach et de Madagascar ains que les chants de Serge Rieger. Tartes flambées dès 18h. .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est canceretoilemadagascar@gmail.com

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English :

Come one, come all to support this worthy cause, and make this an unforgettable evening of solidarity. The evening will be enlivened by folk groups from Hunspach and Madagascar, and Serge Rieger’s songs. Tarts flambées from 6pm.

L’événement Soirée solidaire Seltz a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg