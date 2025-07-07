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Eté créatif Totems de la nature Seltz

Eté créatif Totems de la nature Seltz mercredi 3 juin 2026.

Ville : 67470 Seltz

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Seltz

Eté créatif Totems de la nature

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 09:30:00
fin : 2026-06-03 11:30:00

Date(s) :
2026-06-03

Profitez d’un été créatif, chaque semaine, découvrez un nouvel atelier pour expérimenter différentes techniques artistiques et laisser parler votre imagination. Des ateliers ouverts aux enfants comme aux adultes. Dès 4 ans (Présence d’un adulte requise pour les enfants de 4 à 8 ans.)
Profitez d’un été créatif dans une ambiance vacances, nature et détente !
Chaque semaine, découvrez un nouvel atelier pour expérimenter différentes techniques artistiques et laisser parler votre imagination. Des ateliers ouverts aux enfants comme aux adultes.
À partir de 4 ans (Présence d’un adulte requise pour les enfants de 4 à 8 ans.)   .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 22 81 07 

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English :

Enjoy a creative summer, with a new workshop every week to experiment with different artistic techniques and let your imagination run wild. Workshops open to children and adults alike. From age 4 (Adult supervision required for children aged 4 to 8)

L’événement Eté créatif Totems de la nature Seltz a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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