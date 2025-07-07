Seltz

Eté créatif Totems de la nature

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 09:30:00

fin : 2026-06-03 11:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Profitez d’un été créatif, chaque semaine, découvrez un nouvel atelier pour expérimenter différentes techniques artistiques et laisser parler votre imagination. Des ateliers ouverts aux enfants comme aux adultes. Dès 4 ans (Présence d’un adulte requise pour les enfants de 4 à 8 ans.)

Profitez d’un été créatif dans une ambiance vacances, nature et détente !

Chaque semaine, découvrez un nouvel atelier pour expérimenter différentes techniques artistiques et laisser parler votre imagination. Des ateliers ouverts aux enfants comme aux adultes.

À partir de 4 ans (Présence d’un adulte requise pour les enfants de 4 à 8 ans.) .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 22 81 07

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English :

Enjoy a creative summer, with a new workshop every week to experiment with different artistic techniques and let your imagination run wild. Workshops open to children and adults alike. From age 4 (Adult supervision required for children aged 4 to 8)

L’événement Eté créatif Totems de la nature Seltz a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg