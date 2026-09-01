Bébés lecteurs Seltz
mercredi 9 septembre 2026 · Seltz
Informations pratiques
Seltz
Bébés lecteurs
2 Avenue Général Schneider Seltz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 10:30:00
fin : 2026-09-09 11:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Chaque séance sera consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres, accompagnée d’une sélection de comptines et de chansons pour tout petits (de 0 à 3 ans). Ouverts aux parents et assistantes maternelles agréées. Places limitées à 20 pers.
Rendez-vous avec Noisette et vos bibliothécaires. Chaque séance est consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres, accompagnée d’une sélection de comptines et de chansons pour tout petits. De 0 à 4 ans. Places limitées à 20 personnes.
La médiathèque vous propose également une collection de livres d’éveil adaptés dès la naissance. .
2 Avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr
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English :
Each session is devoted to a different theme, with a presentation of books and a selection of nursery rhymes and songs for toddlers (0-3 years). Open to parents and registered childminders. Places limited to 20 people.
L’événement Bébés lecteurs Seltz a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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