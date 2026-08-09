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Bébés lecteurs Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

jeudi 15 octobre 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Bébés lecteurs Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
12 place des Halles
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Bébés lecteurs

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 11:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Donnez le goût de la lecture à votre tout-petit, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom.   .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91  mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles

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