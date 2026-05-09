BÉBÉS LIVRES Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

BÉBÉS LIVRES

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-12-04 10:30:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-06 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-18

En partenariat avec le Relais Petite Enfance (RPE), les bibliothécaires racontent des histoires adaptées aux tout-petits.

Un temps de lecture suivi suivi d’un moment de découverte, d’observation et de manipulation entre petits et grands. .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

In partnership with the Relais Petite Enfance (RPE), librarians tell stories suitable for toddlers.

L’événement BÉBÉS LIVRES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt