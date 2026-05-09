BÉBÉS LIVRES Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
BÉBÉS LIVRES
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-12-04 10:30:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-11-06 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-18
En partenariat avec le Relais Petite Enfance (RPE), les bibliothécaires racontent des histoires adaptées aux tout-petits.
Un temps de lecture suivi suivi d’un moment de découverte, d’observation et de manipulation entre petits et grands. .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with the Relais Petite Enfance (RPE), librarians tell stories suitable for toddlers.
L’événement BÉBÉS LIVRES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- LES ANIMATIONS Maison éclusière de la Tindière Maison éclusière de la Tindière Nort-sur-Erdre 26 août 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE Nort-sur-Erdre 27 août 2026
- CONCERT GOLDRING Le port Nort-sur-Erdre 29 août 2026
- SOIRÉE DE PRÉSENTATION CAP NORT + Concert Les Fils du Facteur Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre 4 septembre 2026
- CONCERT AVEC DES GENS ARMÉS La Cueilleuse Nort-sur-Erdre 4 septembre 2026