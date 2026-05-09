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AGENDA · Nort-sur-Erdre

BÉBÉS LIVRES Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chédid
Adresse
35 Rue du Général Leclerc
Ville
44390 Nort-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Nort-sur-Erdre

BÉBÉS LIVRES

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-12-04 10:30:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-11-06 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-18

En partenariat avec le Relais Petite Enfance (RPE), les bibliothécaires racontent des histoires adaptées aux tout-petits.
Un temps de lecture suivi suivi d’un moment de découverte, d’observation et de manipulation entre petits et grands.   .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

In partnership with the Relais Petite Enfance (RPE), librarians tell stories suitable for toddlers.

L’événement BÉBÉS LIVRES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt

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