Bébés musiciens

La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Médiathèque de La Roche-Chalais (14 rue de l’Apre Côte) Atelier MUSIQUE pour les tout-petits (3 mois –3 ans) à 10h. Animé par Myriam (Professeur de musique et musicienne)

La Roche-Chalais La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Bébés musiciens

Médiathèque de La Roche-Chalais (14 rue de l’Apre Côte): MUSIC workshop for toddlers (3 months ?3 years) at 10am.

