Bébé’Zik « Jazz, bébé, jazz ! », Bibliothèque Duranti, Toulouse
Bébé’Zik « Jazz, bébé, jazz ! », Bibliothèque Duranti, Toulouse mercredi 17 juin 2026.
Bébé’Zik « Jazz, bébé, jazz ! » Mercredi 17 juin, 10h30 Bibliothèque Duranti Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Mercredi 17 juin 10h30
Écoute musicale
Bébé’Zik « Jazz, bébé, jazz ! » – 0-3 ans
30 minutes
Sur inscription au 05 62 27 42 52
Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 42 52 »}] Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal
0-3 ans 30 minutes
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