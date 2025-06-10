Bedou Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Bedou Espace Julien Marseille 6e Arrondissement mardi 27 octobre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Bedou
Mardi 27 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 24 – 24 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
L’Espace Julien accueil Bedou, figure incontournable de la scène stand-up marseillaise.
Figure incontournable de la scène stand-up marseillaise, Bedou s’impose comme un monstre d’improvisation, maître incontesté de l’interaction avec le public.
Entre chic et schlag, finesse et franc-parler, il transforme chaque passage sur scène en une expérience unique, drôle et profondément humaine.
Reconnu comme le prince du Cours Julien, Bedou explore avec une autodérision désarmante toutes nos contradictions l’ego, les origines, les névroses modernes et les absurdités du quotidien.
Un stand-up sincère, instinctif, souvent piquant, mais toujours juste. Vous l’avez croisé en MC au Vig’s, au Jardin Comique, au Massilia Comedy Festival, ou en première partie de Gad Elmaleh, Marina Rollman, Nash ou Gabrielle Giraud ? Il est temps de le découvrir seul en scène, là où il est le plus fort face à vous. Un micro, une scène, et Bedou prêt à dégainer là où ça fait rire. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Espace Julien welcomes Bedou, a key figure on Marseille’s stand-up scene.
L’événement Bedou Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- James Baker + Bandit Bandit Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 8 mai 2026
- Visite commentée des collections permanentes au Musée Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement 9 mai 2026
- Albert Tawil Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 9 mai 2026
- Les Auditions du marché concerts d’orgue Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 12 mai 2026
- Récital de Jean-Efflam Bavouzet Haydn, Beethoven, Hummel et Ravel Ensemble Musicatreize La Salle Marseille 6e Arrondissement 13 mai 2026