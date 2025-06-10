Bedou Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Bedou

Mardi 27 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 20:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

L’Espace Julien accueil Bedou, figure incontournable de la scène stand-up marseillaise.

Figure incontournable de la scène stand-up marseillaise, Bedou s’impose comme un monstre d’improvisation, maître incontesté de l’interaction avec le public.



Entre chic et schlag, finesse et franc-parler, il transforme chaque passage sur scène en une expérience unique, drôle et profondément humaine.



Reconnu comme le prince du Cours Julien, Bedou explore avec une autodérision désarmante toutes nos contradictions l’ego, les origines, les névroses modernes et les absurdités du quotidien.



Un stand-up sincère, instinctif, souvent piquant, mais toujours juste. Vous l’avez croisé en MC au Vig’s, au Jardin Comique, au Massilia Comedy Festival, ou en première partie de Gad Elmaleh, Marina Rollman, Nash ou Gabrielle Giraud ? Il est temps de le découvrir seul en scène, là où il est le plus fort face à vous. Un micro, une scène, et Bedou prêt à dégainer là où ça fait rire. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

L’Espace Julien welcomes Bedou, a key figure on Marseille’s stand-up scene.

L’événement Bedou Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille