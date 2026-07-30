Beer garden de la brasserie Zebra Rue de la République Preignac
jeudi 30 juillet 2026 · Rue de la République · Preignac
Informations pratiques
Preignac
Beer garden de la brasserie Zebra
Rue de la République Brasserie Zebra Preignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15
La Brasserie Zebra franchit ouvre son beer garden , un espace extérieur pensé comme une guinguette.
Espace jeux pour les enfants à l’ombre des arbres, boulodrome, fléchettes ou encore Mölkky tout a été imaginé pour favoriser les moments de convivialité.
Au bar, les visiteurs retrouveront une dizaine de bières brassées sur place, auxquelles s’ajoutera régulièrement une bière invitée. Les quatre classiques de la maison, blonde, blanche, ambrée et IPA, resteront toutefois au cœur de la carte, complétés par des bières éphémères. Les vins du château Voigny, situé juste en face, des cocktails à base de bière ou de Lillet, ou des
boissons sans alcool complètent la carte des boissons.
Côté restauration, des planches de charcuterie, de fromages ou végétariennes accompagneront les dégustations. Des concerts, soirées à thème et brunchs dominicaux sont prévus. .
Rue de la République Brasserie Zebra Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 10 02 42 contact@brasseriezebra.fr
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English : Beer garden de la brasserie Zebra
L’événement Beer garden de la brasserie Zebra Preignac a été mis à jour le 2026-07-28 par La Gironde du Sud
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