AGENDA · Preignac
Cinéma en plein air Preignac
samedi 22 août 2026 · Preignac
Informations pratiques
Preignac
Cinéma en plein air
Aire de Loisirs de Sanches Preignac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Projection
Village associatif
Animations. .
Aire de Loisirs de Sanches Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine ocp33210@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Preignac a été mis à jour le 2026-07-23 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Preignac (Gironde)
- Les divertissements de Malle Preignac 12 septembre 2026
- Visite patrimoniale du château de Malle, Château de Malle, Preignac 18 septembre 2026
- Visites guidées de l’église et du Grand-Orgue, Église Saint-Vincent, Preignac 19 septembre 2026
- Visite guidée du Moulin Neuf, Moulin Neuf, Preignac 20 septembre 2026
- Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle Preignac 18 octobre 2026