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AGENDA · Preignac

Cinéma en plein air Preignac

samedi 22 août 2026 · Preignac

Cinéma en plein air Preignac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Aire de Loisirs de Sanches
Ville
33210 Preignac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Preignac

Cinéma en plein air

Aire de Loisirs de Sanches Preignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Projection
Village associatif
Animations.   .

Aire de Loisirs de Sanches Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine   ocp33210@gmail.com

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Preignac a été mis à jour le 2026-07-23 par La Gironde du Sud

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