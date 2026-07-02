Informations pratiques

Preignac

Cinéma en plein air

Aire de Loisirs de Sanches Preignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Projection

Village associatif

Animations. .

Aire de Loisirs de Sanches Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine ocp33210@gmail.com

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Preignac a été mis à jour le 2026-07-23 par La Gironde du Sud