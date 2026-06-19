Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle Preignac
dimanche 18 octobre 2026 · Preignac
Informations pratiques
Preignac
Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle
Chateau de Malle Preignac Gironde
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Remontez le temps et vivez une expérience unique au Château de Malle en compagnie de Jeanne de Malle, Marquise de Saluces, figure emblématique du XVIII? siècle à l’origine des grands embellissements du domaine.
Pendant une heure, laissez-vous guider dans une déambulation théâtralisée au cœur de ce château de plaisance. À travers récits et anecdotes, Jeanne de Malle vous ouvre les portes des salons historiques, vous conduit dans les jardins d’inspiration versaillaise et jusqu’au théâtre de verdure, haut lieu des divertissements du siècle des Lumières.
Découvrez l’art de vivre aristocratique, les liens du domaine avec la Cour et l’esprit de faste qui animait ces lieux au XVIII? siècle. .
Chateau de Malle Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 59 33 contact@chateaudemalle.com
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English : Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle
L’événement Visite théâtralisée avec Jeanne de Malle Preignac a été mis à jour le 2026-06-19 par Gironde Tourisme
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