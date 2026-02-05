Beer Tour Oignies
Beer Tour Oignies samedi 30 mai 2026.
Oignies
Beer Tour
Point info du 9-9bis Chemin du Tordoir Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Relâchez la pression en suivant notre Beer Tour
Le Beer Tour en bus vous emmène à la rencontre de deux brasseries de Carvin, la Brasserie de mai et la Drache. Echangez avec des brasseurs passionnés et passionnants, dégustez leurs bières et découvrez le savoir-faire brassicole au cours d’un voyage au pays de la convivialité !
L’occasion de découvrir ceux qui se cachent derrière notre gastronomie locale et les secrets du processus brassicole ! .
Point info du 9-9bis Chemin du Tordoir Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take the pressure off with our Beer Tour
L’événement Beer Tour Oignies a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
À voir aussi à Oignies (Pas-de-Calais)
- MARIE-FLORE LE 9-9BIS Oignies 7 mai 2026
- Trail des pyramides noires Oignies 9 mai 2026
- Trail Polonia Run Oignies 7 juin 2026
- KY-MANI MARLEY LE 9-9BIS Oignies 9 juin 2026
- PALEFACE SWISS LE 9-9BIS Oignies 10 juin 2026