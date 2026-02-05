Oignies

Beer Tour

Point info du 9-9bis Chemin du Tordoir Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Relâchez la pression en suivant notre Beer Tour

Le Beer Tour en bus vous emmène à la rencontre de deux brasseries de Carvin, la Brasserie de mai et la Drache. Echangez avec des brasseurs passionnés et passionnants, dégustez leurs bières et découvrez le savoir-faire brassicole au cours d’un voyage au pays de la convivialité !

L’occasion de découvrir ceux qui se cachent derrière notre gastronomie locale et les secrets du processus brassicole ! .

Point info du 9-9bis Chemin du Tordoir Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

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English :

Take the pressure off with our Beer Tour

L’événement Beer Tour Oignies a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin