Bois des Hautois Balade musicale, nature et patrimoine Oignies
Bois des Hautois Balade musicale, nature et patrimoine Oignies samedi 13 juin 2026.
Oignies
Bois des Hautois Balade musicale, nature et patrimoine
Chemin du Tordoir Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Bois des Hautois
A l’occasion des Métaphonies, enfilez vos baskets et tendez l’oreille… Ecoutez le chant des oiseaux se mêler aux sons de la cité minière et aux notes de musiques jouées par un musicien. Laissez-vous emporter dans cette balade à trois voix à la découverte des terrils qui avoisinent la cité Declercq et le 9/9 Bis. .
Chemin du Tordoir Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 76 94 patrimoine@9-9bis.com
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Bois des Hautois
L’événement Bois des Hautois Balade musicale, nature et patrimoine Oignies a été mis à jour le 2026-01-28 par EDEN 62
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