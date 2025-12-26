Oignies

Trail Polonia Run

Rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

5ème édition…

Tu es coureur, marcheur, traileur ou tout simplement tu aimes te balader dans les parcs boisés et les terrils alors participe à la Polonia run. .

Rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 64 00 37 77 poloniafrance.sport@gmail.com

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English :

5th edition…

L’événement Trail Polonia Run Oignies a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin