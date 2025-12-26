Trail Polonia Run Oignies
Trail Polonia Run Oignies dimanche 7 juin 2026.
Oignies
Trail Polonia Run
Rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
5ème édition…
Tu es coureur, marcheur, traileur ou tout simplement tu aimes te balader dans les parcs boisés et les terrils alors participe à la Polonia run. .
Rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 64 00 37 77 poloniafrance.sport@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5th edition…
L’événement Trail Polonia Run Oignies a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
À voir aussi à Oignies (Pas-de-Calais)
- MARIE-FLORE LE 9-9BIS Oignies 7 mai 2026
- Trail des pyramides noires Oignies 9 mai 2026
- Beer Tour Oignies 30 mai 2026
- KY-MANI MARLEY LE 9-9BIS Oignies 9 juin 2026
- PALEFACE SWISS LE 9-9BIS Oignies 10 juin 2026