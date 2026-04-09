Beethoven hymne à la joie Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarifs de 10€ à 48€

Sous la direction de Sascha Goetzel, le chœur mixte du Conservatoire rejoint le chœur et l’orchestre de l’ONPL.Pleine de fougue et d’audace, L’Ouverture de Faust permet la découverte passionnante d’Emilie Mayer, une compositrice d’exception qui a su trouver sa place dans l’arène symphonique du 19e siècle alors largement occupée par les hommes. Après cette page oubliée, Beethoven déploie dans sa Symphonie n°9 un souffle dramatique inouï jusqu’au choeur final reprenant l’éclatante Ode à la joie de Schiller.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://onpl.fr/agenda/beethoven-hymne-a-la-joie/



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