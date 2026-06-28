Oloron-Sainte-Marie

Beezoo l’Electro Party d’été en journée

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Quittez l’obscurité des clubs pour la lumière du soleil ! Retrouvez l’ambiance des daytime dance parties d’Ibiza, Londres et Berlin, en plein cœur d’Oloron. Le temps d’une journée, l’historique Place Saint-Pierre ancien terrain de tournoi médiéval devenu une élégante place ovale à l’espagnole se métamorphose en un oasis tropicale baignée de soleil. Un voyage sonore continu entre Lounge, House et Techno, avec une sélection pointue de Djs internationaux venus du Royaume-Uni, d’Ibiza et d’ailleurs. Plongez dans l’ambiance avec un marché d’artistes en plein air, du beach-volley et des transats pour une détente totale. Cuisine gourmande et rafraîchissements toute la journée au Beezoo bar ainsi qu’aux terrasses des restaurants et galeries locales. Une célébration conviviale et familiale mêlant musiques électroniques, plaisirs d’été et bonnes ondes. .

Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ilovemontsonic@gmail.com

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English : Beezoo l’Electro Party d’été en journée

L’événement Beezoo l’Electro Party d’été en journée Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn