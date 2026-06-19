Beezoo Party 1ère édition de l’été Le Central Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Beezoo Party 1ère édition de l’été

Le Central 21 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2027-06-21 01:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour lancer la saison estivale, L’Hôtel-Restaurant Le Central se transforme en véritable festival à ciel ouvert le temps d’une journée 100 % festive, familiale le jour et clubbing la nuit ! Au programme

– Dès 12h00 Ambiance lounge ultra-relax en terrasse, jeux et restauration non-stop (grillades, pizzas, crêpes, glaces…).

– Dès 18h00 Animations gratuites pour tous avec des arts de rue (magiciens, jongleur), stands de maquillage, initiation aux danses latines (Salsa, Bachata, Rock) et espace de jeux.

– Dès 20h00 Place à la culture urbaine avec la soirée Électro BEEZOO ! Profitez de 5h30 de House Music non-stop avec le DJ britannique I.SEE.DIESEL et le MC londonien ILLAMAN, accompagnés d’une performance de live painting par KOADART.

– À la tombée de la nuit Un show visuel immersif unique avec robot géant lumineux, danseuses LED et grand feu d’artifice tiré à 23h00. .

Le Central 21 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 01 63 ilovemontsonic@gmail.com

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English : Beezoo Party 1ère édition de l’été

L’événement Beezoo Party 1ère édition de l’été Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn