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Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie

Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie

Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie samedi 20 juin 2026.

Lieu : Quartier de la Gare

Adresse : Impasse Marcel loubens

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Oloron-Sainte-Marie

Grande Braderie-Secours Populaire

Quartier de la Gare Impasse Marcel loubens Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez participer à la grande braderie d’Oloron Sainte-Marie au profit de nos actions solidaires.   .

Quartier de la Gare Impasse Marcel loubens Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   maire@oloron-ste-marie.fr

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English : Grande Braderie-Secours Populaire

L’événement Grande Braderie-Secours Populaire Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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