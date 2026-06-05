Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Grande Braderie-Secours Populaire

Quartier de la Gare Impasse Marcel loubens Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez participer à la grande braderie d’Oloron Sainte-Marie au profit de nos actions solidaires. .

Quartier de la Gare Impasse Marcel loubens Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maire@oloron-ste-marie.fr

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English : Grande Braderie-Secours Populaire

L’événement Grande Braderie-Secours Populaire Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn