Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie
Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie samedi 20 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Grande Braderie-Secours Populaire
Quartier de la Gare Impasse Marcel loubens Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer à la grande braderie d’Oloron Sainte-Marie au profit de nos actions solidaires. .
Quartier de la Gare Impasse Marcel loubens Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maire@oloron-ste-marie.fr
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English : Grande Braderie-Secours Populaire
L’événement Grande Braderie-Secours Populaire Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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