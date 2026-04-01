Beezoo Party Techno, House et DNB Tram-E parvis de la Médiathèque Oloron-Sainte-Marie
Beezoo Party Techno, House et DNB Tram-E parvis de la Médiathèque Oloron-Sainte-Marie samedi 25 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Beezoo Party Techno, House et DNB
Tram-E parvis de la Médiathèque 2 Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 23:59:00
Date(s) :
2026-04-25
Préparez-vous la Beezoo Party est de retour ! Le printemps arrive et avec lui l’événement électro incontournable d’Oloron ! Le son 8h de mix non-stop. Line-up international GIA NEIL (Paris), I.SEE.DIESEL (UK), CLAUTE (FR). De la House à la Techno en passant par la Drum & Bass, pour un voyage sonore intense et progressif. Le goût cuisine asiatique & convivialité. Bar Beezoo + cuisine maison sur place avec 2 menus au choix poulet croustillant sauce aigre-douce ou crêpe salée bœuf + nems, accompagnés de nouilles ou vermicelles de patate douce. Ambiance printemps, énergie festive, bonne humeur et rythmes effrénés jusqu’au bout de la nuit ! Réservation fortement conseillée. .
Tram-E parvis de la Médiathèque 2 Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ilovemontsonic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Beezoo Party Techno, House et DNB
L’événement Beezoo Party Techno, House et DNB Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Culture et Vous Exposition de cartes postales anciennes regards d’autrefois Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 21 avril 2026
- Culture et vous en Haut-Béarn Exposition artistique, derrière les masques Oloron-Sainte-Marie 22 avril 2026
- Culture et vous en Haut-Béarn Exposition artistique, fête ou célébration des cultures et du cycle de la vie Oloron-Sainte-Marie 22 avril 2026
- Culture et vous en Haut-Béarn Exposition culturelle, de l’origine des fêtes… la hèste ! Oloron-Sainte-Marie 22 avril 2026
- Soirée guinguette à la ferme Loustau Ferme Loustau Oloron-Sainte-Marie 24 avril 2026