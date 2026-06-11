Brest

Bel Air de Forro Quartier de Kérédern

Quartier de Kérédern Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert de forro programmé dans le cadre de la fête de quartier de keredern.

Bel air de Forro est un trio formé en Bretagne qui fait vibrer les ryhtmes festifs du forro.

1h15.

Tout Public. .

Quartier de Kérédern Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Bel Air de Forro Quartier de Kérédern Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue