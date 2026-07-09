Bel ami, Compagnie Viva Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Bel ami, Compagnie Viva

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01 22:10:00

Date(s) :

2026-12-01

Le portrait au vitriol d’un homme, reflet d’une société sans scrupule et corrompue.

Sans un sou, Georges Duroy devient par hasard journaliste. Rêvant de richesses, de gloire et de femmes, il est sans morale. Il n’a qu’un talent rendre les femmes folles de lui. Il va gravir un à un tous les échelons de la société, écrasant tout sur son passage.

Anthony Magnier met en scène un Maupassant cinglant où la France du 19e est devenue le monde du 21e siècle. Sept comédiens passent d’un rôle à l’autre et vous entraînent dans ce tourbillon parisien.

Les éléments de mobilier apparaissent et disparaissent, vous faisant passer d’une scène à l’autre. Fidèle à ses habitudes, la compagnie Viva, habituée des Tanzmatten, apporte une touche moderne à cette œuvre intemporelle avec une mise en scène nerveuse et contemporaine. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Bel ami, Compagnie Viva

L’événement Bel ami, Compagnie Viva Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme