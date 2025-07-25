Béliers Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Béliers Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif :

Date :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Comédie de Grimur Hakonarson.

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux leurs béliers. Inspiré par une réalité difficile (l’abattage des animaux, le désespoir des fermiers, ce n’est pas de la fiction), le film revisite avec humour, en soufflant le chaud et le froid. La vacherie de la vie d’un côté et de l’autre, un sentiment d’humanité qui persiste, voilà l’attelage idéal pour cette comédie qui à la fois nous dépayse et nous ramène à nous.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans). .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

