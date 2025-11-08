Ouverture du jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche

Ouverture du jardin de la Petite Rochelle

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s’étendent sur un hectare. Au souci des accords de couleurs s’ajoute un riche patrimoine de plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient l’abondance des jardins anglais et la structuration des jardins à la française.

Visite libre tous les week-ends et jours fériés de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis). .

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com

English : Ouverture du jardin de la Petite Rochelle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture du jardin de la Petite Rochelle Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-11-08 par OT CdC Coeur du Perche