Sortie botanique Eglise Saint Paterne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Sortie botanique

Eglise Saint Paterne Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Balade avec Catherine Boutin suivie d’une dégustation d’infusions de plantes.

Rendez-vous à 9h30 à l’église de Bellou-sur-Huisne.

Participation libre au profit de la restauration de l’église Saint-Paterne de Bellou-sur-Huisne.

Une organisation de l’association Bellou Patrimoine. .

Eglise Saint Paterne Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie botanique

L’événement Sortie botanique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CdC Coeur du Perche