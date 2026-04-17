Sortie botanique Eglise Saint Paterne Rémalard en Perche
Sortie botanique Eglise Saint Paterne Rémalard en Perche samedi 2 mai 2026.
Rémalard en Perche
Sortie botanique
Eglise Saint Paterne Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Balade avec Catherine Boutin suivie d’une dégustation d’infusions de plantes.
Rendez-vous à 9h30 à l’église de Bellou-sur-Huisne.
Participation libre au profit de la restauration de l’église Saint-Paterne de Bellou-sur-Huisne.
Une organisation de l’association Bellou Patrimoine. .
Eglise Saint Paterne Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie botanique
L’événement Sortie botanique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Atelier en famille Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 24 avril 2026
- Les banquets des philosophes Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 25 avril 2026
- Brocante Bourg Rémalard en Perche 26 avril 2026
- Contes et comptines Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 6 mai 2026
- Béliers Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche 9 mai 2026