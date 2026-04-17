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Sortie botanique Eglise Saint Paterne Rémalard en Perche

Sortie botanique Eglise Saint Paterne Rémalard en Perche samedi 2 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint Paterne

Adresse : Bellou-sur-Huisne

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Sortie botanique

Eglise Saint Paterne Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Balade avec Catherine Boutin suivie d’une dégustation d’infusions de plantes.

Rendez-vous à 9h30 à l’église de Bellou-sur-Huisne.

Participation libre au profit de la restauration de l’église Saint-Paterne de Bellou-sur-Huisne.

Une organisation de l’association Bellou Patrimoine.   .

Eglise Saint Paterne Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie  

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English : Sortie botanique

L’événement Sortie botanique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CdC Coeur du Perche

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