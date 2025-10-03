Belinda Davids The Greatest Love of All, Tribute to Whitney Houston Le Forum Le Mans

Belinda Davids The Greatest Love of All, Tribute to Whitney Houston Le Forum Le Mans jeudi 19 novembre 2026.

Rendez-vous au Forum !

Après QUEEN, ELTON JOHN et JJ GOLDMAN, Richard WALTER PRODUCTIONS relève le défi de vous faire revivre le spectacle d’une autre icone mondiale, la reine de la SOUL et du RnB, celle qui fut peut-être la plus grande chanteuse de tous les temps WHITNEY HOUSTON !

La diva sera réincarnée à l’occasion d’un concert unique en France par la chanteuse Belinda DAVIDS qui est l’une des seules chanteuses contemporaines à posséder une tessiture de 4 octaves nécessaires pour interpréter les chansons de WHITNEY HOUSTON.

Née en 1976, Belinda DAVIDS a commencé sa vie d’interprète dans la petite ville côtière de Port Elizabeth, en Afrique du Sud, où elle a passé le plus clair de son temps à l’église à chanter des chansons gospel.

Belinda DAVIDS découvre sa future idole sur le titre Hold Me , une chanson qui la marquera par son style musical aux influences gospel et par son texte qui résonne avec ses valeurs familiales et son milieu modeste. C’est un véritable coup de cœur et une révélation pour Belinda DAVIDS qui s’exercera sans relâche à chanter Whitney HOUSTON à chaque occasion, lors de réunions familiales, de concours de chants et même dans la rue.

En 2013, le destin frappe à sa porte. En effet, John Van Grinsven, créateur et producteur de The Greatest Love of All sur Showtime Australia, démarre une série d’auditions mondiales pour trouver la chanteuse capable de réincarner WHITNEY HOUSTON dans sa nouvelle production et Belinda DAVIDS réussit à décrocher le rôle principal parmi plus de 15 000 candidats.

En 2017, Belinda DAVIDS atteint de nouveaux sommets lorsqu’elle remporte l’émission “Even Better Than the Real Thing” de la BBC, animée par Paddy McGuinness. Elle y donnera une interprétation époustouflante du titre I Will Always Love You” qu’elle interprètera ensuite à l’Apollo Theater de Fox TV, animée par Steve Harvey.

Deux performances qui marqueront à jamais le public et seront le point de départ d’une carrière fulgurante suivie de plus de 200 concerts dans le Monde.

Le Concert Extraordinaire est heureux de pouvoir faire découvrir au public Français une artiste exceptionnelle capable de s’approprier le répertoire unique de WHITNEY HOUSTON grâce à une interprétation plus vraie que nature et une performance vocale que seule Belinda DAVIDS est capable de maîtriser.

RDV au Forum Jeudi 19 novembre 2025 à 18h.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Mans. .

