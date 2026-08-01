Belladone Théâtre d’Ardoise Dolus-d’Oléron
samedi 29 août 2026 · Théâtre d'Ardoise · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Belladone
Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 02:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le Comité des Teufs s’unit à l’association Atropa pour investir le merveilleux théâtre d’ardoise.
On vous promet une soirée très spéciale Deux concert-spectacles et une DJ, entouré.e.s comme toujours de la bonne nourriture et une buvette accueillante !
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Théâtre d’Ardoise Route de Bellevue Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 74 97 98 cdt.oleron@gmail.com
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English : Belladonna
The Comit%E9 des Teufs is teaming up with the Atropa association to take over the wonderful slate theater.
We promise you a very special evening: two concert-performances and a DJ, accompanied, as always, by great food and a welcoming bar!
L’événement Belladone Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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