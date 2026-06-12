Belle brocante Place des Cirques Le Pouliguen vendredi 17 juillet 2026.

Le Pouliguen

Belle brocante

Place des Cirques Boulevard de Civanam Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-22

Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll.

Buvette et restauration sur place. .

Place des Cirques Boulevard de Civanam Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 65 73 62 poli.pascal@bbax.fr

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English :

L’événement Belle brocante Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44