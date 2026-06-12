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Belle brocante Place des Cirques Le Pouliguen

Belle brocante Place des Cirques Le Pouliguen vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Place des Cirques

Adresse : Boulevard de Civanam

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Le Pouliguen

Belle brocante

Place des Cirques Boulevard de Civanam Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 08:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-22

Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll. 

Buvette et restauration sur place.   .

Place des Cirques Boulevard de Civanam Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 65 73 62  poli.pascal@bbax.fr

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English :

L’événement Belle brocante Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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