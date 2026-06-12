Belle brocante Place des Cirques Le Pouliguen
Belle brocante Place des Cirques Le Pouliguen vendredi 17 juillet 2026.
Le Pouliguen
Belle brocante
Place des Cirques Boulevard de Civanam Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 08:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-22
Ne manquez pas la belle brocante professionnelle de l’association Rétro Pouligue’n’roll.
Buvette et restauration sur place. .
Place des Cirques Boulevard de Civanam Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 65 73 62 poli.pascal@bbax.fr
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English :
L’événement Belle brocante Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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