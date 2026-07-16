Bellevue crève l’écran | Ciné-concert, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Bellevue crève l’écran | Ciné-concert Samedi 5 juin 2027, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, billetterie en ligne 1 mois avant l’évènement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-05T18:00:00+02:00 – 2027-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2027-06-05T18:00:00+02:00 – 2027-06-05T19:00:00+02:00

Le Conservatoire~Bellevue vous invite à découvrir l’univers du ciné-concert. Des courts métrages seront interprétés par les élèves de la classe de théâtre puis mis en musique et joués en direct par les musiciens du Conservatoire. Une création originale où l’écran et la réalité se rencontrent. Moteur, action !

Durée : 1 heure

Réservation indispensable

Dans le cadre du temps fort #scènecréative

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Conservatoire Bellevue vous invite à un ciné-concert : courts métrages interprétés par la classe de théâtre et mis en musique par les élèves musiciens.