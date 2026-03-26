Bellissimetz l’Italie au Musée de La Cour d’Or Musée de La Cour d’Or Metz

Bellissimetz l’Italie au Musée de La Cour d’Or

Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-18 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Venez découvrir les œuvres du musée en lien avec l’Italie grâce à des QR code à flasher au fil du parcours permanent !

En continu toute la journée, aux horaires d’ouverture du musée.Tout public

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Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Discover the museum’s works linked to Italy by flashing QR codes along the permanent tour!

Open all day, during museum opening hours.

L’événement Bellissimetz l’Italie au Musée de La Cour d’Or Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ