Bellissimetz l’Italie au Musée de La Cour d’Or Musée de La Cour d’Or Metz
Bellissimetz l’Italie au Musée de La Cour d’Or Musée de La Cour d’Or Metz jeudi 14 mai 2026.
Bellissimetz l’Italie au Musée de La Cour d’Or
Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-18 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Venez découvrir les œuvres du musée en lien avec l’Italie grâce à des QR code à flasher au fil du parcours permanent !
En continu toute la journée, aux horaires d’ouverture du musée.Tout public
0 .
Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the museum’s works linked to Italy by flashing QR codes along the permanent tour!
Open all day, during museum opening hours.
L’événement Bellissimetz l’Italie au Musée de La Cour d’Or Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ
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