Belve Sauvage, Belvédère de Belleville, Paris

Belve Sauvage Dimanche 21 juin, 15h00 Belvédère de Belleville Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Passez une journée varié musicalement pour la Fête de la Musique dans le magnifique décor du Belvedere de Belleville.

Au programme, des concerts allant de 15h à minuit et qui voyageront entre des styles musicaux variés comme la pop, le funk, la soul et le rock.

Belvédère de Belleville 27 Rue Piat, 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

Passez une journée varié musicalement pour la Fête de la Musique dans le magnifique décor du Belvedere de Belleville.

©ministère de la Culture