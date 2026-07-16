BENEFICIAIRES DU RSA : Mes droits et devoirs, Rue – CONSEIL DEPARTEMENTAL 80, Rue

Informations pratiques

BENEFICIAIRES DU RSA : Mes droits et devoirs Vendredi 7 août, 09h30 Rue – CONSEIL DEPARTEMENTAL 80 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T09:30:00+02:00 – 2026-08-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T09:30:00+02:00 – 2026-08-07T11:30:00+02:00

Vous assisterez à une présentation de vos droits et devoirs en qualité de bénéficiaire du RSA ainsi que des offres de service du Conseil Départemental et de France Travail dans le but de favoriser votre accès ou votre retour à l’emploi dans les meilleurs délais.

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