Benjamin Biolay, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Benjamin Biolay Mardi 10 novembre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39 € à 70 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00

Concert

Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album, “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/BENJAMIN%20BIOLAY-21743 »}]

Concert Zénith