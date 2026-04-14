Benjamin Biolay, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain
Benjamin Biolay, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain mardi 10 novembre 2026.
Benjamin Biolay Mardi 10 novembre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique
39 € à 70 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00
Concert
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album, “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.
Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/BENJAMIN%20BIOLAY-21743 »}]
Concert Zénith
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