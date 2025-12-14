Brive-la-Gaillarde

Benj’o dans Au talent à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Vous l’avez peut-être déjà entendu sur Rire et chansons ou vu dans divers Comedy Club. Le spectacle de Benj’o Au talent arrive sur Brive.

Éternel célibataire, dyslexique assumé et ancien prof désabusé, Benjo a transformé ses expériences de vie en une véritable machine à éclats de rire. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Benj’o dans Au talent à L’improviste

L’événement Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme