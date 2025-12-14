Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde
Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde samedi 12 septembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Benj’o dans Au talent à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Vous l’avez peut-être déjà entendu sur Rire et chansons ou vu dans divers Comedy Club. Le spectacle de Benj’o Au talent arrive sur Brive.
Éternel célibataire, dyslexique assumé et ancien prof désabusé, Benjo a transformé ses expériences de vie en une véritable machine à éclats de rire. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Benj’o dans Au talent à L’improviste
L’événement Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme
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