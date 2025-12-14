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Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde samedi 12 septembre 2026.

Adresse : 16 Rue Majour

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Benj’o dans Au talent à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Vous l’avez peut-être déjà entendu sur Rire et chansons ou vu dans divers Comedy Club. Le spectacle de Benj’o Au talent arrive sur Brive.

Éternel célibataire, dyslexique assumé et ancien prof désabusé, Benjo a transformé ses expériences de vie en une véritable machine à éclats de rire.   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Benj’o dans Au talent à L’improviste

L’événement Benj’o dans Au talent à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme

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