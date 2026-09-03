Benoît DELESCLUSE Galerie Fleury LODEVE
vendredi 18 septembre 2026 · Galerie Fleury · LODEVE
Informations pratiques
La Galerie Fleury de Lodève pour sa vingtième exposition est heureuse de vous présenter les tableaux récents de Benoît DELESCLUSE.
La présentation fera cependant de-ci, de-là, des petits retours en arrière sur son œuvre, sorte de clin d’œil à sa vie d’Artiste commencée il y a plus de 50 ans.
» Tantôt lyrique, romantique, mystique, cette œuvre est habitée. Elle représente des paysages immenses, des arbres ensoleillés, des nuits mystérieuses, de secrets espaces où cheminent des itinéraires spirituels, des cieux lumineux. Cette peinture à l’huile déposée sur la toile couche après couche fait peau sensible, belle d’elle- même. » René TIONEB
Vernissage le vendredi 18 septembre à partir de 18h
Horaires : JEU VEN SAM de 10h à 12h et 15h à 19h
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